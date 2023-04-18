هذا برنامج وأسعار رحلات إسبانيا-الجزائر خلال فصل الصيف

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين الإسبانية Trasmediterránea عن فتح الحجوزات الخاصة بموسم الإصطياف لرحلاتها بين اسبانيا والجزائر .

وقد طرحت الشركة الإسبانية التي تخدم مينائي الغزوات ووهران من ميناء الميريا بيع التذاكر على موقعها الالكتروني .

وللإشارة، توفر الشركة الاسبانية Trasmediterrànea رحلة في الأسبوع على خط ألميريا – وهران – ألميريا، وأخرى بين ألميريا والغزوات ذهابًا وإيابًا.

برنامج وأسعار رحلات ألميريا-وهران خلال فصل الصيف

بالنسبة لخط الميريا-وهران، توفر الشركة الإسبانية 4 رحلات عودة لشهر جوان و 4 أخرى لشهر جويلية.

أما في شهر أوت، توفر شركة Trasmediterrànea خمسة رحلات ذهابا وإيابا.

وخلال شهر سبتمبر ، قامت الشركة الإسبانية بجدولة رحلتين فقط بين ألميريا ووهران.

وفيمايلي برنامج Trasmediterránea الصيفي من ألميريا إلى وهران:

جوان 2023: 6 و 13 و 21 و 28

جويلية 2023: 5 و 12 و 19 و 26

أوت 2023: 2 و 9 و 16 و 23 و 30

سبتمبر 2023: 6 و 13

وعن أسعار تذاكر الميريا وهران الميريا خلال الصيف، تعرض Trasmediterránea رحلة ذهاب اياب بين شهري جويلية وأوت لشخصين بالغين وطفلين وسيارة بسعر 2628.08 أورو.

برنامج الميريا – الغزوات

فيما يتعلق بخط الميريا – الغزوات ، توفر شركة الشركة الإسبانية 15 رحلة عودة بين جوان وسبتمبر 2023.

كما توفر الشركة الإسبانية 4 رحلات خلال شهر جوان، و5 في جويلية، فيما تم برمجة 4 رحلات خلال شهر أوت و 2 آخرين في شهر سبتمبر.

وفيمايلي برنامج Trasmediterránea الصيفي من ألميريا إلى الغزوات:

جوان 2023: 03 و 1019 و 26

جويلية 2023: 03 و 10 و 17.24 و 31

أوت 2023: 07 و 14 و 21 و 28

سبتمبر 2023: 04 و 11

بالنسبة لأسعار الرحلات بين ألميريا والغزوات هذا الصيف، تعرض Trasmediterránea رحلات بين شهري جويلية وأوت لشخصين بالغين وطفلين ، مع السيارة بسعر 2554.23 أورو.

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