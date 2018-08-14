“UEFA” تصدم “سليماني” و”فينرباتشي”

صدم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عندما رفض تأهيله للمُشاركة في الدور التصفوي المؤهل لرابطة الأبطال الأوروبية.

وقررت “الويفا” حرمان “سوبر سليم” من المُشاركة في المواجهة التي تجمع ناديه الجديد “فينرباتشي” بنظيره “بنفيكا”، بسبب وصول ملفه مُتأخرا.

وكشف الإعلام التركي بأن “الكناري” قدموا طلبا خاصا لتأهيل، اللاعب القادم من “ليستر”، ولكن ذلك جاء بعد نهاية المواعيد القانونية.

يُذكر بأن هداف المنتخب الوطني، باشر تحضيراته مع أشبال الهولندي “فيليب كوكو”، وينتظر حصوله على إجازته للدخول في المُنافسة الرسمية.