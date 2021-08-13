UEFA يفاجئ الجميع بإبعاد محرز عن جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

إستبعد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالرغم من المشوار الرائع للاعب الجزائري الذي قاد فريقه لنهائي التشامبينزليغ.

ولم يتواجد اسم محرز رغم إسهامه الكبير في وصول مانشستر سيتي إلى النهائي كما غاب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم جوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق.

وتواجد لاعب فقط من كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان رغم وصول الفريقين إلى نصف نهائي البطولة.

وسيطر لاعبو تشيلسي ومانشستر سيتي بشكل شبه مطلق على القوائم إذ تواجد خمسة لاعبين من أبطال أوروبا وثلاثة من الوصيف مانشستر سيتي.

واختار الاتحاد الأوروبي للتنافس على مركز حراسة المرمى كل من البلجيكي كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والسنغالي ميندي (تشيلسي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

وفي خط الدفاع تواجد البرتغالي دياز (سيتي) والألماني روديغير والإسباني أزبيلكويتا (تشيلسي).

وفي خط الوسط كان الحضور للفرنسي كانتي والإيطالي جورجينيو (تشيلسي) والبلجيكي دي بروين (سيتي).

وغاب أي لاعب من الفريقين عن خط الهجوم إذ اقتصرت القائمة على النرويجي هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والبولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).