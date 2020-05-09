UNEA  تُطالب بإجراء امتحانات السداسي الثاني شهر سبتمر

طالب الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين UNEA من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تأجيل القيام بامتحانات السداسي الثاني إلى غاية شهر سبتمبر وهذا كي يتمكن الطلبة من الحصول على كل الدروس .

وقال الاتحاد الوطني في بيان له انه يترقب على غرار كل الطلبة القرار النهائي من اللجنة العلمية التي تم تنصيبها للفصل في كيفية إنهاء الموسم الجامعي وكيفية القيام بامتحانات السداسي الثاني ،كما تأسف في ذات الوقت عن إقصائه من طرف وزارة التعليم العالي للمشاركة في القرار النهائي ي الخاص بإنقاذ الموسم الجامعي .

هذا وتحدث بيان الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، عن تأثر الطلبة أصحاب الاختصاصات التجريبية والتقنية سلبا بسبب طبيعة الاختصاص الذي يتطلب الحضور البدني، إضافة إلى تذبذب في مردودية أخذ الدروس عبر الواب على مستوى باقي الشُعب والاختصاصات بسبب عدم التمكن والتكوين في استعمال هذه الطريقة سواء من طرف تقنيي بعض الجامعات أو بعض الأساتذة.