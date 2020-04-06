Uno يستحدث خدمة التوصيل المنزلي لحزمة المواد الأساسية تجنبا لتنقلات المواطنين

أعلن المركز التجاري uno عن استحداث خدمة التوصيل المنزلي تجنبا لتنقلات المواطنين، في ظل الحجر الصحي المفروض بسبب وباء كورونا.

وحسب بيان uno يأتي هذا بالشراكة مع EMS Champion ، فرع للبريد الجزائري، و Maghreb Emballages، شركة رئيسية بالجزائر.

وأشار uno أنه قام بتحضير حزمة من المواد الأساسية خاصّة بالعائلات، حيث يمكن طلبها بسهولة بالجزائر العاصمة، في انتظار توفّر خدمة التوصيل بالولايات الأخرى، واستلامها مباشرة بالمنازل، أمّا الدفع، فهو عند التسليم.

وحسب uno تحتوي الحزمة على 2ل زيت، 2كغ من الفرينة، 1كغ من السكر، 1كغ من ملح الطعام، 4 علب من المعكرونة 500غ، 1كغ من العدس، 1كغ من الأرز، 1كغ من الكسكس، علبة طماطم مركّزة 800غ، علبة من البسكويت، علبة 500غ من مسحوق الحليب، علبة 250غ من القهوة المطحونة، قارورة شامبو، قارورة صابون سائل، علبة 300غ من مسحوق غسيل الملابس باليد.

ويبلغ سعر الحزمة 2850دج، وهي الأسعار نفسها الموجودة بالمحلّات، مؤكدا أنه ضدّ أية زيادة في الأسعار.

وأشار unoأن المواطن سيتحصل على قسيمة شراء ذات قيمة 300دج صالحة للاستعمال بمحلّاته عند القيام بعملية شراء تفوق 2000دج، وهذا قبل 30/09/2020.