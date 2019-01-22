VFS تسهل عملية تجديد التأشيرة لطالبها وكل عائلته

قام مركز تأشيرات فرنسا “في.أف.أس قلوبال” بالجزائر العاصمة ، بتسهيل العملية على طالبي تجديد تأشيرة للعائلة الواحدة بإتجاه فرنسا .

نظرا للصعوبات التي يواجهها الراغبين في ايداع ملفات تجديد الفيزا للعائلة الواحدة باتجاه فرنسا .

حيث سيسمح هذا الاجراء الجديد ، ان يتقدم الشخص طالب تجديد التأشيرة، لايداع ملفه وملف عائلته للحصول على موعد بطريقة جماعية.

بشرط أن يكون الملف المرفق للعائلة الواحدة مثل ( الزوجة، الأبناء ،الأباء) .

ويقوم الشخص أو عضو الاسرة بوضع معلوماته المراد استكمالها بشان أسرته غير حاصلين على التأشيرة .

ومن شأن هذا الإجراء تسهيل الحصول على الفيزا للعائلة الواحدة أن استوفى طالب تجديد التأشيرة الشروط .