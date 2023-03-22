“vfs global”: مواقيت عمل جديدة لإيداع ملفات التأشيرة خلال رمضان

كشف مركز تقديم طلبات التأشيرة ” في.أف.أس غلوبال vfs global “بالعاصمة، عن مواعيد عمل مراكز إيداع ملفات التأشيرة خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان للمركز، فإنه وبمناسبة شهر رمضان نعلم كافة الزبائن أن أوقات عمل المركز ستتغير لتصبح النحو التالي. حيث سيكون إستقبال وإيداع طلبات الفيزا من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال “8 إلى 15سا”.

أما تكملة الملفات أو إعادة جواز السفر فإن موعد الإستقبال سيكون من الثامنة إلى الثالثة بعد الزوال. “8 إلى 15 سا”. بالإضافة كذلك إلى وقت الذروة من الثالثة إلى الخامسة مساء “15 سا إلى 17 سا”.

وأضاف المركز، أن أوقات العمل بالنسبة للرعايا الفرنسيين أو الأزواج من أصول فرنسية سيكون الموعد من 12 إلى 13 زوالا. ومن 15 إلى 17 مع وقت الذروة مع استظهار الوثائق التالية: شهادة الجنسية الفرنسية للرعية أو الزوج. بالإضافة كذلك إلى نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر.

وأشار المركز، إلى أنه يجب دفع رسوم الخدمة عند طلب تقديم التأشيرة.