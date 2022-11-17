VIBER تحتفل بالمونديال بمجموعة من المزايا.. تعرف عليها

تقدم شبكة فايبر إلى مستخدميها من عشاق الكرة تجربة جديدة من التحدي والمنافسة، احتفالاً ببطولة العالم 2022، الحدث الرياضي الأكثر شعبية وجماهيرية على مستوى العالم.

وتوفر الشبكة مجموعة من المميزات التفاعلية المستوحاة من أجواء المونديال. ومن ضمن هذه المميزات مجموعة من الملصقات الرياضية الجديدة، وعدسات AR، وإمكانية التنبؤ بنتائج المباريات، وأيضاً بوت محادثة جديد.

وأعلنت فايبر، الشركة الرائدة في مجال المراسلة الخاصة والآمنة، والتواصل الصوتي، عن إطلاق مجموعة جديدة من المميزات المتعلقة برياضة كرة القدم. وفي مقدمتها بوت محادثة، وفلاتر AR، وحزمة ملصقات، وقنوات رياضية محلية وعالمية لمتابعة آخر الأخبار من الفعاليات العالمية. ستتوفر هذه الخواص في شهر نوفمير، وستبقى متوفرة لمدة شهرين.

تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شهرةً وشعبيةً حول العالم، مع جمهور يقدر بالمليارات من أكثر من 200 دولة حول العالم.

واحتفاءً بالرياضة وقدرتها على توحيد الشعوب والدول من كل الأطياف والألوان. أطلقت فايبر حملةً جديدةً تمكن مستخدميها من المتابعة والتفاعل مع جميع أخبار لعبة كرة القدم خلال موسم بطولة العالم.