“VIBER” تقطع علاقتها التجارية مع “فايسبوك”

أعلنت شركة “فايبر” ، اليوم الثلاثاء، عن قطع علاقاتها التجارية مع شركة “فايسبوك”.

وافادت شركة “فايبر”، في بيان لها، أنها قررت إتخاذ التدابير اللازمة لوقف الإنفاق على الإعلانات وإزالة جميع نقاط الإتصال مع فيسبوك.

وإعتبر “فايبر” أن قرارها إتخذ بهدف حماية مستخدميها الذين يصل عددهم إلى مليار مستخدم حول العالم.

وأضافت “فايبر” أنه تقرر أيضا إيقاف الإنفاق الإعلاني على منصة فيسبوك وذلك تضامنا مع حملة StopHateForProfit# والتي تدعو الى مقاطعة فيسبوك.

وحسب تصريحات لجمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لشركة فايبر، قال “لاتزال فيسبوك مستمرة في إظهار الفهم السيّىء لدورها في العالم”.

وأضاف ذات المتحدث “لقد تخطت فيسبوك الخط الأحمر بسبب سوء إدارتها لبيانات المستخدمين وانعدام الخصوصية في تطبيقاتها إضافة إلى موقفها المتمثل في تجنب إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الجمهور من خطاب العنف والكراهية. لسنا حكام الحقيقة لكن الحقيقة أن هناك أناس يعانون من انتشار خطاب الكراهية ويجب على الشركات أن تتخذ موقفا واضحا”.