VIBER يهديكم أقمصة موقعة من محرز وهدايا قيّمة من Heetch

أطلق تطبيق فايبر احتفاله السحري بتقديم الجوائز للمشتركين بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتأسيس التطبيق، المملوك لشركة راكتون اليابانية.

وقالت نادية العبيدي مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فايبر، “كما اعتدنا كل نهاية السنة. يحتفل فايبر بمرور 12 عاما من التميّز والتطوّر والنمو في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الجزائر. حيث يعدّ تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما لدى الجزائريين”.

موضحة أن “احتفال هذه السنة يأتي بهدايا ساحرة ومفاجآت كبيرة. بما في ذلك 5 أقمصة موقعة من لاعب الخضر رياض محرز وجوائز قيمة مقدمة من طرف Heetch”.

وتستمر المسابقة السحرية على تطبيق فايبر من 1 ديسمبر إلى غاية 15 جانفي 2023.

ودعت الشركة الراغبين في المشاركة والفوز بأحد الجوائز الرائعة للدخول إلى الرابط الآتي: https://vb.me/818bd1

وبمناسبة عيد ميلاده الثاني عشر يعلن تطبيق فايبر عن انطلاق المسابقة والتي سيتمكن المستخدمون في الجزائر من خلالها الفوز بجوائز عديدة مميّزة.

أهمها 5 أقمصة موقعة من لاعب الخضر رياض محرز وغيرها من ساعات ذكية. ومكبرات صوت لاسلكية وساعات لاسلكية مقدمة من شركة Heetch تطبيق لطلب سيارة مع سائق.

عن راكوتين فايبر

بقاعدة مستخدمين عالمية وسنوات حصد فيها ثقة مئات الملايين، يربط تطبيق فايبر المستخدمين من جميع أنحاء العالم. ومن كل الجنسيات. ويقدم لهم الكثير من المميزات للتواصل مثل: المحادثات الفردية المباشرة، ومكالمات الفيديو. وغرف الدردشة الجماعية، والمجتمعات. وإمكانية الاطلاع على جديد علاماتهم التجارية المفضلة، والمشاهير، والتواصل معهم.

ويضمن فايبر لمستخدميه بيئةً آمنةً وحرةً لمشاركة آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم. وهو جزء من مجموعة راكوتين الدولية Rakuten Group Inc الشركة الرائدة عالمياً في التجارة الالكترونية والخدمات المالية. كما أنه الأداة الرسمية للتواصل، وشريك نادي كرة السلة الأمريكي الشهير.