“VICE-VERSA 2” يصبح فيلم الرسوم المتحركة الأكثر ربحًا في التاريخ

بعد ستة أسابيع من عرضه في دور العرض، أصبح فيلم Disney-Pixar الروائي هو فيلم الرسوم المتحركة الأعلى ربحًا على الإطلاق. حيث لا تقل إيراداته عن 1.46 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، أو 1.34 مليار يورو.

وبذلك يتفوق على فيلم Frozen 2، حامل اللقب السابق الذي أنتجته شركة ديزني أيضًا. والذي حقق 1.45 مليار دولار على مدار كامل مدة تشغيله في عام 2019.

وتفصيلاً، نقلاً عن موقع Variety، أن إيرادات Vice-Versa 2 تنقسم إلى 601 مليون دولار. تم تحقيقها في الولايات المتحدة و861 مليون دولار في بقية أنحاء العالم. وفي فرنسا، يبلغ الرقم حاليا 50.6 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتل الآن المرتبة 13 في تصنيف الأفلام الأكثر ربحًا في التاريخ، عبر جميع الأنواع. وبذلك تفوق على باربي، التي حققت نجاحًا عالميًا في الصيف الماضي، وإيراداتها البالغة 1.446 مليار دولار. وهو أيضًا أول فيلم لعام 2024 تتجاوز إيراداته مليار دولار.

وتشير الأرقام الأولى التي نُشرت بعد الإصدار المسرحي لـ Vice-Versa 2، في 19 جوان، إلى نجاح هائل.