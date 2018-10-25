Vsf Globale للتكفل ببيانات التأشيرة البيومترية للحج والعمرة

اصبحت منذ الأحد الماضي العمل بالتأشيرة البيومترية للدخول الى العربية السعودية ما يعني ان الحج والعمرة سيكون بتأشيرة بيومترية.

وتم اعتماد مركز “في اف اس غلوبال” للتعامل مع طالبي التأشيرة الى السعودية من الجزائر.

حيث اصبح الحاج والمعتمر الجزائر يخضع لتدابير التأشيرة في الجزائر بعدما كان يخضع لها في السعودية.

ما يوفر على الحاج الجزائري الوقت والجهد حيث كان يخسر من الوقت قرابة الـ 5 ساعات في إجراءات التأشير.

وأعطت السفارة السعودية تعليمات لوكلاء الحج المعتمدين من ديوان الحج و العمر بالتعامل مع مركز “في أف اس غلوبال” لتقديم البيانات البيومترية للحجاج.

حيث توفر “في اف اس غلوبال” كلمات مرور ومسحات بيانية لكل وكالة بيانات المركز لتسهيل ولوج الوكالات.

بدورها فتحت “في أف اس غلوبال” 7 مراكز بالجزائر لاستقبال الراغبين في الحصول على تأشيرة للسعودية.

هذه المراكز موزعة على الجهات الاربعة للجزائر ما يسهل وصول الحجاج اليها.

وتقع المراكز بكل من الجزائر العاصمة، وهران،قسنطينة ، باتنة، سعيدة، غرداية وأدرار.

وجندت “في أف اس غلوبال ” 150 موظف لتسهيل العملية التي اصبحت تستغرق 3 دقائق للشخص الواحد.

عملية سحب التأشيرة مربوطة مباشرة من السفارة السعودية في الجزائر.

تجدد كل 6 اشهر لأصحاب التأشيرات، يدفع خلالها المعتمر مبلغ رمزي يقدر ب1000 دينار.

وهذه السنة تكفل “في اف اس غلوبال” بدفع تكاليف التسجيل البيومتري لـ 35 ألف جزائري.