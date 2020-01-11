“WhatsApp” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف إبتداءً من فيفري

كشف تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن تطبيق “واتساب”، سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل “آندرويد” و”iOS”.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية” عن ذات الصحيفة، فإن “واتساب” لن يعمل على الهواتف التي تشتغل بإصدرات قديمة من “آندرويد” و”iOS”، إبتداء من فيفري القادم.

وأرجع ذات المصدر، سبب توقف تطبيق التراسل الفوري عن العمل بتلك الهواتف، نظرا لإجراء تحديث مهم على التطبيق مع نهاية الشهر الجاري.

وبالنسبة لهواتف “آيفون”، سيتوقف “واتساب” فيها عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من “IOS”.

وفيما يتعلق بـ”آيفون 4″ والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر تطبيق “واتساب”.

وبالنسبة للهواتف العاملة بنظام التشغيل “آندرويد”، فإن توقف “واتساب” سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3 والذي طرح في 2011.