Windows سيقوم بتسجيل كل ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

يقوم Windows بإطلاق Recall، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنها تذكر كل ما قمت به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وللقيام بذلك، تقوم الميزة بالتقاط لقطات شاشة متواصلة لشاشتك.

وأطلقت شركة Microsoft أداة Recall، وهي أداة جديدة لنظام التشغيل Windows 11 مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI). القادرة على تذكر كل ما يفعله المستخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

بشكل ملموس، تشبه الوظيفة البحث المستند إلى الذكاء الاصطناعي. والذي يساعدك على معرفة كل ما قمت به على الجهاز خلال الفترة التي تختارها.

للقيام بذلك، يقوم تطبيق Recall بتسجيل كافة الإجراءات التي تقوم بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل مستمر.

كما يوضح ساتايا ناديلا، المدير العام لشركة مايكروسوفت، في مقابلة عبر الفيديو أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال: “يقوم نظام التشغيل .Windows باستمرار بالتقاط لقطات شاشة لما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة جميع البيانات وتسهيل البحث عنها”.

كما يتم بعد ذلك تصنيف هذه البيانات بواسطة Copilot، وهي أداة الذكاء الاصطناعي من Microsoft. والتي تفهم سياق كل إجراء وتربطها معًا.

ونطاق هذه الأداة الجديدة واسع. يمكن أن يتذكر برنامج Recall ما فعلته كل يوم على أحد التطبيقات. وتتبع اتصالات الرسائل الخاصة بك، وتذكر مواقع الويب التي قمت بزيارتها، وما إلى ذلك.

وللاستفادة من هذه الأداة الجديدة، ستحتاج إلى شراء أحد أجهزة كمبيوتر Copilot Plus العديدة.