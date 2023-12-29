Xiaomi تكشف عن سعر سيارتها الكهربائية

كشفت الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية Xiaomi، النقاب، عن أول سيارة كهربائية لها أمس الخميس، متوقعة أن تكون الخطوة الأولى نحو منافسة شركة تسلا.

ويصل مدى SU7 إلى 500 ميل، وستتنافس مع نموذج Tesla Model S، الذي يتراوح مداه من 320 إلى 410 أميال.

وتتميز السيارة الصينية الصنع أيضا بالقيادة الذاتية، وهو نظام ترفيهي متوافق تماما مع هواتف Xiaomi الذكية. وتسارع مذهل سينقلها من 0 إلى 62 ميلا في الساعة خلال 2.78 ثانية.

وبخصوص الأسعار، لم يتم الإعلان عنها بعد، لكن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، لي جون، قال إنه يمكن أن يتراوح بين 14000 دولار و56000 دولار.

وبذلك، تنضم شركة تصنيع الهواتف الذكية إلى صفوف شركات الإلكترونيات الأخرى مثل آبل وFoxconn. التي كانت تحاول المنافسة أيضا في هذا المجال.

وعلى عكس آبل، تهدف الشركة إلى بيع سياراتها الأولى في عام 2024.

وقال لي إنه يتوقع أن تنافس سيارات Xiaomi أداء بورش وتكنولوجيا تسلا في سوق السيارات الكهربائية الصينية.

وستأتي SU7 في نسختين: محرك واحد بمدى قيادة يصل إلى 415 ميلا بشحنة واحدة. ومحرك مزدوج بمدى يصل إلى 500 ميل.

وتتمتع السيارة بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة ومجهزة بتقنية متقدمة. ما يسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة، مثل تساقط الثلوج.

كما أن قدرات القيادة الذاتية لسيارات Xiaomi ستكون في طليعة الصناعة، حسب الرئيس التنفيذي للشركة.