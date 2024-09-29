yutong تدخل السوق الجزائرية بـ4 حافلات جديدة

أعلنت علامة “يوتونغ” الصينية المتخصصة في مجال تصنيع الحافلات والمعدات الثقيلة، اليوم الأحد، عن دخولها إلى السوق الجزائرية بـ4 حافلات جديدة.

ونظمت الشركة الصينية، اليوم الأحد، حفلاً لإعلان انطلاق عملها الرسمي بالجزائر، وافرجت عن المويدلات التي سيتم طرحها في السوق الجزائرية.

ودخلت الشركة، إلى السوق الجزائرية، بموديلات فخمة للحافلات، ويتعلق الأمر بـ”C12″، و”c9″، و”D7″، و”ZK612″.

وتنتج شركة “يوتونغ” الصينية، حوالي 65 ألف حافلة و”مينى باص” سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة، من إنتاج الحافلات في السوق الصينية وحوالي 13بالمائة من صادرات الحافلات والحافلات الصغيرة الصينية للأسواق العالمية.