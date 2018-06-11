Zapping” رمضان” يحتلّ المرتبة الأولى في استفتاء أفضل البرامج الرمضانية

احتلّ برنامج zapping رمضان الذي يبثّ خلال سهرة رمضان المرتبة الاولى في استفتاء أفضل البرامج على القنوات الجزائرية في موقع سبق برس.

واحتل البرنامج الرمصاني المرتبة الاولى بعد نسبة تصويت 46.54 بالمائة ما يعادل قرابة 6 آلاف صوت.

يليه برنامج الجزائرية شو الذي يبث على الجزائرية وان بعد نسبة تصويت 39.95 بالمائة ما يعادل 5147 صوت.

واحتلّ برنامج رمضان show الذي يبثّ على قناة الشروق المرتبة الثالثة بعد نسبة تصويت 9.80 بالمائة ما يعادل 1263 صوت.

ثمّ برنامج قبل الفطور الذي يبث على الشروق نيوز بنسبة 2.1 بالمائة، و برنامج “واش قالو في رمضان الذي يبثّ على قناة البلاد بنسية 1.7 بالمائة.