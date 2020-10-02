آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، تعافي 103 مصابا من فيروس كورونا، 8 وفيات و157 حالة جديدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.
وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فإن العدد الإجمالي للمصابين إرتفع 51847 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1749، فيما لا يزال 23 مريضًا على مستوى العناية المركزة.
وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات:
الجزائر: 5842 إصابة (+28)
البليدة: 4176 إصابة (+13)
وهران: 3986 إصابة (+5)
سطيف: 3253إصابة (+10)
باتنة: 1904 إصابة (+15)
بجاية: 1867 إصابة (+6)
قسنطينة: 1665 إصابة (+2)
عنابة: 1493 إصابة (+6)
تيبازة: 1423 إصابة (+5)
تلمسان: 1340 إصابة (+0)
المسيلة: 1329 إصابة (+9)
البويرة: 1316 إصابة (+4)
بسكرة: 1291 إصابة (+0)
ورقلة: 1289إصابة (+4)
تيزي وزو: 1277 إصابة (+0)
الجلفة: 1199 إصابة (+0)
الوادي: 1105 إصابة (+2)
جيجل: 1105 إصابة (+26)
بومرداس: 1058 إصابة (+6)
تبسة: 964 إصابة (+1)
تيارت: 949 إصابة (+0)
المدية: 796صابة (+2)
عين الدفلى: 775 إصابة (+1)
مستغانم: 761 إصابة (+0)
أم البواقي: 730 إصابة (+0)
الأغواط: 697 إصابة (+0)
سكيكدة: 691 إصابة (+1)
عين تموشنت: 683 إصابة (+0)
أدرار: 644 إصابة (+1)
خنشلة596 إصابة ( +2)
قالمة: 534 إصابة (+0)
غرداية: 438 إصابة (+0)
سوق أهراس: 434 إصابة (+2)
تيسمسيلت: 431 إصابة (+0)
ميلة: 429 إصابة (+3)
برج بوعريريج : 422 إصابة (+0)
سيدي بلعباس: 420 إصابة (+0)
بشار: 348 إصابة (+0)
معسكر: 333 إصابة (+0)
الطارف290 إصابة +3
النعامة: 263 إصابة (+0)
الشلف: 240 إصابة (+0)
البيض: 232 إصابة (+0)
غليزان: 213 إصابة (+0)
تندوف: 205 إصابة (+0
تمنراست: 202 إصابة (+0)
إيليزي: 135 إصابة (+0)
سعيدة: 72 إصابة (+0)
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