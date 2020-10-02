آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، تعافي 103 مصابا من فيروس كورونا، 8 وفيات و157 حالة جديدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فإن العدد الإجمالي للمصابين إرتفع 51847 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1749، فيما لا يزال 23 مريضًا على مستوى العناية المركزة.