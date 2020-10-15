سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، فيما تماثل 127 مريضا إلى الشفاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53777، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1836.
وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:
الجزائر العاصمة: 6184 /حالة جديدة : 43
البليدة : 4 319حالة مؤكدة /حالة جديدة : 9
وهران :4 109 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 9
سطيف : 3 302حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
باتنة : 2 062حالة مؤكدة /حالة جديدة : 13
بجاية : 1 989حالة مؤكدة /حالة جديدة : 30
قسنطينة :1 720 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 9
عنابة : 1 527حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
تيبازة : 1 473حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
تيزي وزو: 1 404 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 16
تلمسان :1 376 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
المسيلة: 1364 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
البويرة :1346 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
بسكرة :1 328 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
ورقلة : 1 312حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
جيجل:1275 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
الجلفة : 1208حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
بومرداس : 1 143حالة مؤكدة /حالة جديدة : 7
الوادي : 1 114 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
تبسة:1022 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
تيارت:952 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
المدية:820 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
مستغانم: 778 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
عين الدفلى :777حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
أم البواقي:748 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
عين تموشنت:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الأغواط:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
أدرار:657 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
خنشلة:612 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
قالمة:545 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
سوق أهراس:463 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
ميلة:449 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
غرداية:439 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تيسمسيلت:433 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
سيدي بلعباس:423 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
بشار:348 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر:335 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الطارف:333 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الشلف:240 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
البيض:232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
غليزان:220 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تمنراست:202 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
إليزي:137 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سعيدة: 72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
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