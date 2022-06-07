آخر إحصائية لكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 265904 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 178426 حالة، في الوقت الذي استقر فيه عدد الوفيات عند 6875 حالة.

وذكر المصدر ذاته، أن 45 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 3 ولايات الحالات المذكورة.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

وتشدد أيضا على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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