آخر مستجدات فيروس كورونا بولايات الوطن

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، فيما تماثل 126 مريضا إلى الشفاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53998، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1841.
وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:
الجزائر : 6237 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 53
البليدة: 4333 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 14
وهران :4121 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 12
سطيف: 3308 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
باتنة:2067 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 14
بجاية : 2012حالة مؤكدة /حالة جديدة : 23
قسنطينة :1723حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
عنابة : 1527حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تيبازة: 1477 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
تيزي وزو:1412 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 8
تلمسان:1380 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
المسيل:ة 1368 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4
البويرة: 351 1 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5
بسكرة: 334 1 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
ورقلة : 315 1حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
جيجل: 1308 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 33
الجلفة:1208 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
بومرداس:1149 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6
الوادي:1115 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
تبسة:1023 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
تيارت:952 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
المدية:822 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
مستغانم: 778 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
عين الدفلى :777حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
أم البواقي:751 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
عين تموشنت:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الأغواط:699 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
سكيكدة:696 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
أدرار:659 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
خنشلة:613 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
قالمة:547 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
سوق أهراس:463 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
ميلة:452 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
غرداية:440 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1
تيسمسيلت:435 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
سيدي بلعباس:423 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
برج بوعريريج:422 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
بشار:348 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر:335 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الطارف:336 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3
نعامة:264 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
الشلف:240 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
البيض:232 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
غليزان:220 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تندوف:205 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
تمنراست:202 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
إليزي:139 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 2
سعيدة: 72 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0
التعليقات (0)