آخر مستجدات فيروس كورونا بولايات الوطن

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53998، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1841.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر: