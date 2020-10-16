آخر مستجدات فيروس كورونا بولايات الوطن

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آخر مستجدات فيروس كورونا بولايات الوطن
بقلم خالد زوبيري

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، فيما تماثل 126 مريضا إلى الشفاء.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، فإن إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إرتفع إلى 53998، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1841.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر : 6237 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 53

البليدة:   4333 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 14

وهران :4121 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 12

سطيف:  3308 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

باتنة:2067  حالة مؤكدة /حالة جديدة : 14

بجاية : 2012حالة مؤكدة /حالة جديدة : 23

قسنطينة :1723حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

عنابة  : 1527حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

تيبازة: 1477 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

تيزي وزو:1412 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 8

تلمسان:1380  حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

المسيل:ة 1368 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 4

البويرة: 351 1 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 5

بسكرة: 334 1 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

ورقلة : 315 1حالة مؤكدة /حالة جديدة : 3

جيجل: 1308 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 33

الجلفة:1208  حالة مؤكدة /حالة جديدة : 0

بومرداس:1149  حالة مؤكدة /حالة جديدة : 6

الوادي:1115 حالة مؤكدة /حالة جديدة : 1

تبسة:1023  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

تيارت:952 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

المدية:822  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

مستغانم: 778  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

عين الدفلى :777حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

أم البواقي:751  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

عين تموشنت:699  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

الأغواط:699  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

سكيكدة:696  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

أدرار:659 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

خنشلة:613 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

قالمة:547 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

سوق أهراس:463  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

ميلة:452  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

غرداية:440 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  1

تيسمسيلت:435  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

سيدي بلعباس:423  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

برج بوعريريج:422  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

بشار:348  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

مـعـسـكـر:335  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

الطارف:336  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  3

نعامة:264  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

الشلف:240 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

البيض:232  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

غليزان:220  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

تندوف:205  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

تمنراست:202 حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0

إليزي:139  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  2

سعيدة: 72  حالة مؤكدة /حالة جديدة :  0


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