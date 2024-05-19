آدم أوناس: “تم تحويلي إلى رديف ليل بسبب رغبتي في الرحيل صيفا”

نفى الدولي الجزائري، آدم أوناس، كل الأخبار التي تحدثت عن استبعاده من طرف مدرب ليل باولو فونسيكا، وتحويله إلى الرديف، بسبب عدم احترافيته وجديته في التدريبات.

وأوضح لاعب الخضر، في تصريحات نشرها أمس موقع “واست فرانس” نقلا عن صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسيين، بأنه ليس غاضبا مما حدث له.

كما أبرز أوناس، بأنه تقبل قرار المدرب والإدارة بصدر رحب، مضيفا: “لقد وجدوا أنني لا ألبي طموحاتهم وهم أحرار في ذلك”.

وفي المقابل، أطلق لاعب نابولي الإيطالي. السابق تصريحات استفزازية في حق إدارة نادي الشمال الفرنسي، حينما قال: “أنا أستمتع مع الفريق الرديف. وأقضي وقتا رائعا مع اللاعبين الشباب وأمارس كرة القدم معهم دون أدنى ضغوطات”.

وختم أوناس: “لا يهمني كيف تم التعامل معي مؤخرا. أعلم جيدا بأن السبب الرئيسي هو نيتي في الرحيل مع نهاية الموسم الجاري”.

للإشارة فإن لاعب الخضر، التحق بنادي ليل صيف 2022. بعقد يستمر لموسمين فقط. وقررت إدارة ناديه بالتشاور مع البرتغالي فونسيكا. تحويله إلى الرديف، بسبب عدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق.