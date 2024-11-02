آدم وناس يلتحق بعطال في السد القطري

أعلن اليوم السبت، نادي السد القطري، رسميا عن تعاقده مع اللاعب الدولي الجزائري، آدم وناس، في صفقة مجانية إلى نهاية الموسم الجاري.

وواجه وناس، شبح البطالة، منذ شهر جوان الماضي، بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي. وافتقاده لعروض جدّية في فترة التحويلات الصيفية الماضية.

قبل أن يختار لاعب نابولي الايطالي السابق. الوجهة الخليجية من بوابة نادي السد، الذي يضُم أيضا في صفوفه الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال.

ويسعى وناس، الذي التحق بالسد في صفقة استثنائية خارج فترة التحويلات. لبعث مشواره من جديد، وطرق أبواب “الخضر” في المستقبل القريب، وهو الغائب عن المنتخب منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي جرت مطلع 2024 بكوت ديفوار.