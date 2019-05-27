آلية الاصغاء والمتابعة لانشغالات موظفي الجمارك تدخل حيز الخدمة غدا

ستدخل آلية الاصغاء والمتابعة، لانشغالات موظفي ادارة الجمارك، حيز الخدمة غدا الثلاثاء على الساعة 9صباحا.

وجاء استحداث الخلية تطبيقا لتعليمات المدير العام للجمارك، التي وجهها لموظفي القطاع بمناسبة عيد العمال المصادف لـ 1 ماي ، لبمد جسور التواصل الدائم مع مستخدمي القطاع.

وتسعى الخلية حسب -بيان للمديرية العامة للجمارك- ، إلى متابعة ومعالجة مختلف انشغالات والشكاوي،

التي تطرح بكل حرية وبدون قيود وبصفة مباشرة من طرف موظفي القطاع بمختلف رتبهعم و اسلاكهم عبر التراب الوطني .

كما تّم انشاء خلايا الاصغاء ومتابعة جهوية تابعة للمديرية الفرعية للاعلام الآلي والاتصال، للتكفل بالانشغالات ذات الطابع المحلي، وتعمل بنفس الاليات الخلية المركزية .

وأضاف البيان :” يبقى انشغال الشاغل لمدير العام للجمارك هو حرصه الدؤوب والدائم على توفير شروط وظروف العمل، التي من شأنها ان تضمن للجمركي أداء مهامه وصلاحيته على أكمل وجه .