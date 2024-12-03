آيت الحاج: “ذاهبون إلى السنغال للعودة بانتصار”

رفع لاعب اتحاد العاصمة، محمد آيت الحاج، التحدي، قبل سفرية الفريق، نحو داكار السنغالية، تحسبا لمواجهة جاراف المحلي، ضمن الجولة الـ 2 من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وخاض اليوم الثلاثاء، الاتحاد، آخر حصة تدريبية له بالجزائر. على أن يغادر مساء نحو “داكار”، لمواصلة التحضيرات للمواجهة المرتقبة الأحد القادم.

وأدلى آيت الحاج، بتصريحات عن مباراة جاراف، على هامش المنطقة المختلطة التي نظمتها الإدارة في آخر حصة بالجزائر، وقال: “الفوز في أول مباراة في ملعب 5 جويلية يمنحنا تحفيزا كبيرا”.

وواصل لاعب الاتحاد: “ذاهبون إلى السنغال لتقديم كل شيء من أجل العودة بانتصار. حتى نلعب مباراة الجولة الـ 3 داخل الديار بكل أريحية”.

وبالرغم من تصريحاته التفاؤلية، إلا أن آيت الحاج، اعترف بأن المباراة لن تكون سهلة. أمام فريق منتظم بملعبه وأمام جماهيره، وختم: “لكن سنقدم كل ما لدينا من أجل العودة بانتصار”.