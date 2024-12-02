إدارة اتحاد العاصمة تكشف موعد سفرية “داكار”

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، عن موعد سفرية الفريق نحو “داكار” السنغالية، تحسبا لملاقاة المضيف نادي جاراف المحلي، ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت إدارة الاتحاد في بيان لها اليوم الاثنين، بأن وفد فريقها سيغادر غدا الثلاثاء. أرض الوطن باتجاه مدينة “داكار”، تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم الأحد القادم.

ويبدو بأن مسؤولي “سوسطارة” فضلوا الذهاب مبكرا إلى السنغال. من أجل وضع رفقاء أسامة شيتة، في أفضل الظروف، ومنحهم فرصة التأقلم مع الأجواء التي سيجدونها هناك.

كما أوضحت إدارة اتحاد العاصمة، بأن فريقها سيقيم بفندق “راديسون ديامنياديو داكار” الذي يبعد بـ 5 دقائق عن ملعب المباراة “عبدولاي” الذي سيحتضن مباراة الأحد القادم.

مشيرة في الأخير، إلى أن رحلة عودة الاتحاد، الذي دشّن دور المجموعات بانتصار كبير. استقر على 6 أهداف نظيفة، أمام ضيفه التنزاني، أورابا يونايتد. ستكون صبيحة اليوم الموالي من مواجهة جاراف السنغالي.