آيت الحسين: الدراجات النارية تسببت في 3500 حادث مرور سنة 2018

قال أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أن الدراجات النارية تسببت في 14 بالمائة من حوادث المرور.

مشيرا خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن عدد حوادث المرور في تراجع منذ 3 سنوات.

غير أن فئة الدراجات النارية في تزايد، لنقص المدارس التي تقدم دروسا نظرية وتطبيقية لكيفية سياقة هذا النوع من المركبات.

خاصة وأن ظاهرة تورط أصحاب الدراجات النارية في حوادث المرور بدأت تبرز جليا لا سيما في العام المنصرم.

فبالرغم من أن الدراجات النارية لا تشكل إلا 0.56 بالمائة من حظيرة السيارات، إلا أنها تتسبب في 14 بالمائة من حوادث المرور.

وهو ما يعني 3500 درّاج متورط في الحوادث سنة 2018.

مضيفا أنه تم تسجيل تراجعا في عدد حوادث المرور بنسبة 8 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017.

وقال أن الفئات المتسببة في الحوادث تتراوح مابين 18 و29 سنة وتمثل 34 بالمائة من السواق المتورطين في الحوادث.