آيت محمد: “سنواجه السعودية بعزيمة كبيرة للفوز بلقب الدورة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، رشيد آيت محمد، عن مباراتهم المقبلة امام السعودية، ضمن نصف الألعاب العربية الجارية بالجزائر.
ونقلت الإذاعة الجزائرية، تصريحات آيت محمد: “سنخوض مباراتنا أمام السعودية بمعنويات عالية وعزيمة قوية من اجل الفوز بلقب الدورة”
كما أضاف: “التأهل للمربع الذهبي في صدارة المجموعة، منح الثقة لعناصرنا، خاصة بعد التحكم في الجانب المرتبط بالانسجا، وبروز بعض الفرديات”.
وبخصوص المنافس قال آيت محمد: “الفريق السعودي منافس قوي، يملط لاعبين شبان، ويحسن اللعب الجماعي”
وتابع رشيد آيت محمد: “المنتخب الجزائري يلعب أمام جمهوره، والتوقيت الذي ستلعب فيه المباراة (17:30) بملعب 19 ماي 1956 لن يؤثر على اللاعبين”.
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