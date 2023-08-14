آيت نوري أساسيا رفقة ولفرهامبتون في مواجهة اليوناتيد

يواجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، اليوم الإثنين، مضيفهم مانشستر يونايتد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت إدارة ولفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم آيت نوري.

كما يأتي اختيار الدولي الجزائري، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه في هذه المباراة، بالنظر للامكانيات والجاهزية التي أبان عنها خلال التحضيرات الصيفية.

يذكر أن المباراة التي ستجمع ريان آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، بمضيفهم مانشستر يونايتد، تدخل ضمن الجولة الاولى من الموسم الجديد للبريمرليغ.