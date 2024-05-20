آيت نوري أفضل مدافع مراوغ في “البريميرليغ”

نصّب الدولي الجزائري، ونجم دفاع نادي وولفرهامبتون، ريان آيت نوري، كأفضل مدافع مراوغ في الدوري الانجليزي الممتاز، لموسم 2023/2024.

وكشف مؤشر “سوفاسكور” أمس الأحد، عبر حسابه على منصة “إكس” بأن آيت نوري، انهى منافسة “البريميرليغ” كأثر مدافع نجاحة في المراوغات.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري، بصم على 62 مراوغة. وبنسبة نجاح بلغت 61%، كأكثر المدافعين نجاحا في المراغة.

للإشارة فإن صاحب الـ 22 ربيعا، قدم موسما كبيرا رفقة “الوفلز” الأمر الذي جعله محل أطماع كبار انجلترا. في صورة قطبا مدينة مانشستر وتشيلسي وليفربول.