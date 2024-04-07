آيت نوري أفضل مدافع مراوغ في “البريميرليغ”

تصدر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، قائمة مميزة في الدوري الانجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، تتعلق بأفضل مدافع مراوغ.

وحسب إحصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء. فإن لاعب الخضر، هو أكثر ظهير ومدافع نجاحا في المراوغة في “البريميرليغ” بواقع 55.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن نسبة نجاح آيت نوري، الذي غادر مباراة ناديه “الوولفز” أمس السبت، أمام وست هام، متأثرا بإصابة، بلغت 61%.