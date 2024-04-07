آيت نوري أفضل مدافع مراوغ في “البريميرليغ”
بقلم محمد لمين صحراوي
تصدر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، قائمة مميزة في الدوري الانجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، تتعلق بأفضل مدافع مراوغ.
وحسب إحصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء. فإن لاعب الخضر، هو أكثر ظهير ومدافع نجاحا في المراوغة في “البريميرليغ” بواقع 55.
كما أبرز المصدر ذاته، بأن نسبة نجاح آيت نوري، الذي غادر مباراة ناديه “الوولفز” أمس السبت، أمام وست هام، متأثرا بإصابة، بلغت 61%.
📊 إحصائيات سوفاسكور
ريان أيت نوري🇩🇿 لاعب ولفرهامبتون🏴 هو أكثر ظهير ومدافع نجاحا في المراوغة في البرمييرليج هذا الموسم بواقع 55 وبنسبة نجاح بلغت 61% pic.twitter.com/ixG68f1ZWI
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) April 6, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/ibzLF