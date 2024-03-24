آيت نوري أكثر العرب نجاحا في المراوغة في أوروبا

تصدر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، قائمة أكثر اللاعبين العرب، نجاحا في المراوغة في الدوريات الخمس الكبرى.

ونشر موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء والأرقام. احصائيات مراوغات اللاعبين العرب في الدوريات الـ 5 الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي).

وجاء مدافع الخضر ونادي وولفرهامبتون الانجليزي، آيت نوري، في الصدارة بواقع 45 مراوغة ناجحة، متبوعا بالأردني موسى التعمري، لاعب مونبولييه الفرنسي بـ 40، والمغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال الاسباني (39).