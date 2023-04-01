آيت نوري خارج قائمة الولفز المعنية بمواجهة نوتنغهام فورست

يواصل مدرب ولفرهمبتون جولين لوبيتيغي، تهميش لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرفت قائمة فريق ولفرهمبتون المعنية بمواجهة نوتنغهام فورست، ضمن الجولة 28 من البريميرليغ، غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

يجدر للإشارة، يتواصل غياب ريان آيت نوري عن فريقه للمرة الثانية على التوالي، بعد إستبعاده عن المواجهة الأخيرة ليدز.