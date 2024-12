آيت نوري ضمن قائمة أغلى الأفارقة في العالم

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، ضمن قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في العالم.

ونشر موقع “ترانسفير ماركت” المختص في انتقالات اللاعبين، تقريرا حول أغلى اللاعبين الأفارقة، في آخر تحديث له، وشهدت القائمة تواجد آيت نوري.

وقدّر المصدر ذاته، قيمة مدافع “الخضر” بـ 35 مليون مليون أورو. وهي القيمة التي يتقاسمها رفقة 6 لاعبين آخرين، ما بين المركزين الـ 14 والـ 20.

وفي المقابل، حلّ آيت نوري، في المركز الرابع لأغلى اللاعبين العرب حول العالم، والتي تصدرها المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. متبوعا بالثنائي المصري، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح، هداف ليفربول الانجليزي.

إلى ذلك، سجل آيت نوري، تواجده في التشكيلة الاساسية، لناديه “الوولفز”. التي ستلاقي عصر اليوم الأحد، المُضيف توتنهام هوتسبير، ضمن فعاليات الجولة الـ 19 من “البريميرليغ”.

وقبل لقاء اليوم أمام “السبيرز” خاض الدولي الجزائري، مع ناديه الانجليزي، 18 مباراة (منها واحدة في الكأس) سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرى.

3️⃣ Three changes from #WOLMUN

➡️ Dawson, Bellegarde and Hwang into the XI

How we line-up to face @SpursOfficial.

🐺📋 pic.twitter.com/5VmK87sc8L

— Wolves (@Wolves) December 29, 2024