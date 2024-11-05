آيت نوري يقترب من عملاق “البريميرليغ”

رشّحت تقارير صحفية انجليزية، مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، لمغادرة ناديه وولفرهامبتون، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وأوضح موقع “football insider” بأن وجهة الدولي الجزائري، ستكون نحو عملاق “البريميرليغ” نادي ليفربول، الذي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، جانفي القادم.

كما أشار المصدر نفسه، إلى أن مدرب “الريدز” الجديد، أرني سلوت. غير مقتنع بقدرات الثنائي أندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس، وهو ما يعزز حظوظ آيت نوري.

وفي السياق ذاته، أكد الموقع الانجليزي، بأن ليفربول، يتابع خطوات لاعب الخضر، منذ الموسم الماضي. بتزكية من المدرب السابق يورغن كلوب.

موضحا في المقابل، بأن “الوولفز” لن يكون قادرا، على الاحتفاظ بآيت نوري. الأمر الذي سيدفع بإدارة النادي لقبول عرض مالي منخض، مقارنة بما كان يطمح إليه سابقا(ما بين 65 و70 مليون أورو).

كما أبرز موقع “football insider” بأن آيت نوري، أصبح يملك خبرة كبيرة في “البريميرليغ” بعدما خاض 107 مباراة مع وولفرهامبتون. ولن يجد صعوبات كبيرة في التأقلم مع ليفربول.

للإشارة فإن مدافع “الخضر”، بصم على مستويات قوية في بداية الموسم الجديد من الدوري الانجليزي، وبالرغم من معاناة ناديه في مؤخرة الترتيب، إلا أن آيت نوري. كان من بين ابرز العناصر، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين في 10 لقاءات.