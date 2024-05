آيت نوري ضمن قائمة الأفضل في “البريميرليغ”

رشّح الحساب الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز، لاعب الخضر، ونجم دفاع نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، للتواجد في تشكيلة الموسم.

واختار حساب “البريميرليغ” 60 لاعبا من الدوري الانجليزي الممتاز، للتواجد في تشكيلة الموسم، من اختيار الأنصار، وشهدت القائمة تواجد آيت نوري.

وتم ترشيح 10 مدافعين لاختيار اثنين منهم، حيث ستنافس آيت نوري. مع عدة نجوم يتقدمهم الكسندر ارنولد لاعب ليفربول، ونجم مانشستر سيتي، كيلي والكر، إلى جانب كيران تيبر، مدافع نيوكاسل.

وقدم آيت نوري، مستويات كبيرة في “البريميرليغ” هذا الموسم، بـ 33 مشاركة وهدفين مقابل تمريرة حاسمة.

— Premier League (@premierleague) May 21, 2024