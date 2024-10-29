آيت نوري ضمن قائمة مميزة في الدوريات الـ 5 الكبرى

حجز المدافع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، المتألق في سماء “البريميرليغ” الانجليزية، ضمن قائمة مميزة في الدوريات الـ 5 الكبرى، لهذا الموسم.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصاء والأرقام. فإن مدافع وولفرهامبتون الانجليزي، يتواجد ضمن “التوب3” لأكثر المدافعين مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى.

ويتقاسم صدارة ترتيب أكثر المدافعين مساهمة للأهداف، الاسباني أوسكار مينغويزا ظهير سيلتا. والبرتغالي نونو تافاريس ظهير لازيو الايطالي، بـ 7 مساهمات لكل منهما، ويأتي خلفهما آيت نوري بـ 5 مساهمات.

وبالرغم من أن “الوولفز” يعاني في “البريميرليغ” هذا الموسم، بحصده لنقطتين فقط، من أصل 27 ممكنة، ويتواجد في المركز ما قبل الأخير، إلا أن آيت نوري، نجح في تقديم مستويات راقية. بتسجيله لـ 3 أهداف وصناعته لاثنين آخرين في 9 جولات.