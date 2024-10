آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع في “البريميرليغ”

اُختير المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون، ريان آيت نوري، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشفت شبكة “بي بي سي سبورت” الانجليزية، اليوم الاثنين، عن تشكيلة الجولة الـ 8 من “البريميرليغ”، والتي شهدت تواجد لاعب الخضر.

وجاء اختيار آيت نوري، في تشكيلة الأسبوع، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة “الوولفز” في مواجهة برايتون، بعدما نجاح في تسجيل هدف في الدقيقة 88. حينما كان فريقه متخلفا بثنائية نظيفة، قبل أن يسجل زميله ماثيوس كونها، هدف التعادل في الدقيقة 90.

ويقدم الدولي الجزائري، واحدا من أفضل مواسمه الاحترافية. وهو الذي نجح في البصم على 5 مساهمات تهديفية في الدوري الانجليزي. بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، في 9 لقاءات مع “الوولفز”.

