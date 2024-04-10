آيت نوري وبن رحمة في التشكيلة الإفريقية لهذا الأسبوع

اختير الثنائي الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، وسعيد بن رحمة، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة باللاعبين الأفارقة الناشطين في أوروقا، خلال الفترة ما بين الـ 2 إلى الـ 9 أفريل الجاري.

ونشر موقع “day fr” أمس الثلاثاء، التشكيلة الإفريقية لقناة “تي في 5 موند” الفرنسية. الخاصة بالأسبوع المنقضي، والتي عرفت تواجد ثنائي الخضر، بعد تألقهما في “الليغ1″ و”البريميرليغ” على التوالي.

وأبرز ذات المصدر، بأن آيت نوري، الذي تم نقله من الرواق الأيسر إلى خط الوسط. في لقاء بيرنلي وتألق بشكل ملفت للانتباه بتسجيله هدف ناديه الوحيد (1-1). وعاد ليقدم أداءً مميزًا أمام وست هام في فوز “الوولفز” بنتيجة 1-2.

أما بخصوص بن رحمة، فقد أشار الموقع الفرنسي. بأنه كان مؤثرا في تأهل ناديه أولمبيك ليون إلى نهائي كأس فرنسا، الأربعاء الفارط، حينما فاز “لوال” بنتيجة 3-0 أمام فالانسيان، من خلال قيادته لكل الحملات الهجومية، ومساهمته في الثلاثية.