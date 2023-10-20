آيت نوري يتعافى ويلتحق بتدريبات “الوولفز”

عاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، أمس الخميس، إلى التدريبات الجماعية، لناديه وولفرهامبتون الانجليزي، بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وتعرض آيت نوري، يوم الـ 8 أكتوبر الجاري، لإصابة في مباراة الجولة الـ 8 التي تعادل فيها ناديه أمام أستون فيلا. أجبرته على مغادرة أرضية الميدان. عند الدقيقة الـ 45. وحرمته من تربص الخضر الأخير الذي تخللته مواجهتين وديتين أمام الرأس الأخضر ومصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “الوولفز” على منصة “إكس” صورة لآيت نوري. من تدريبات أمس. كما نشر ذات المصدر، اليوم الجمعة، فيديو للدولي الجزائري، وهو يقدم تمريرة لزميله تمارين أمام المرمى.

وسيكون وولفرهامبتون غدا السبت، على موعد مع استئناف المنافسة في “البريميرليغ” بمواجهة المضيف بورنموث، برسم الجولة الـ 9، إلا أن مشاركة لاعب الخضر، في ذات اللقاء تبقى مستبعدة بعد غياب استمر لـ 10 أيام.