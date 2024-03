آيت نوري يسعى لبلوغ نصف نهائي كأس انجلترا

يسعى الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، لقيادة ناديه وولفرهامبتون الانجليزي، لبلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

ويستقبل “الولفز” ظهر اليوم السبت، نادي كوفنتري سيتي، ثامن “الشامبين شيب”. في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وهي المواجهة التي سيبدأها مدافع الخضر، أساسيا كعادته وكله أمل على مساعدة الذئاب في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد.

للإشارة فإن آيت نوري، كان قد تألق رفقة ناديه الأسبوع الماضي، حينما قاده لفوز مثير بثنائية لهدف أمام فولهام، سجل منها هدفا، برسم الجولة 28 من “البريميرليغ” وهو أول هدف لظهير الخضر هذا الموسم.

✌️ Two changes from #WOLFUL

➡️ Toti and Doyle into the XI

How we line-up to face @Coventry_City.

🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/4zO6maYOdz

— Wolves (@Wolves) March 16, 2024