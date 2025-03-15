آيت نوري يصاب و مخاوف من تضييعه مواجهتي بوتسوانا و الموزمبيق

شارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ريان آيت نوري، اليوم السبت، في مواجهة فريقه، ولفرهمبتون أمام ساوثهمبتون، برسم الجولة 29 من “البريميرليغ”.

و التي إنتهت بفوز “الولفز” بثنائية مقابل هدف، مكنت الفريق الأصفر من رفع رصيده للنقطة 26، في المركز 17 في الترتيب العام.

وخاض لاعب الخضر، هذه المواجهة أساسيا، ولغاية الدقيقة الـ80 من الشوط الثاني. وغادر أرضية الميدان، بسبب تأثره من إصابة. وتتزايد الشكوك بشأن جاهزية اللاعب، لحضور تربص المنتخب الوطني نهاية هذا الشهر من 17 لغاية 25 مارس، تحسبا لمواجهتي، بوتوسوانا و الموزمبيق، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي حال تأكد غياب، ريان آيت نوري، بإمكان لكل من بن سبعيني، حجام أو توبة، تعويض اللاعب، في المواجهتين المرتقبتين للخضر.