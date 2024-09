آيت نوري يطمئن بيتكوفيتش

تجاوز الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مرحلة الخطر، بعد إصابته الأسبوع الفارط، بالتواء أسفل الساق، في مواجهة ناديه الانجليزي، وولفرهامبتون أمام الضيف نيوكاسل.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد تحدثت عن إصابة معقدة لمدافع الخضر، وإمكانية غيابه عن المنافسة لشهر كامل على أقل تقدير، ما يعني تضييعه تربص المنتخب أكتوبر الداخل.

غير أن آيت نوري، تواجد في التشكيلة الأساسية لناديه وولفرهامبتون، المعنية بمواجهة اليوم السبت، أمام المضيف أستون فيلا. برسم الجولة الـ 5 من “البريميرليغ”.

وبذلك، فإن آيت نوري، بدد كل الشكوك، التي حامت حول تضييعه تربص أكتوبر. الذي يتخلله لقاء مزدوج أمام الطوغو، ضمن تصفيات “كان” 2025. بعدما كان قد ضيع سبتمبر الجاري، مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، لحساب ذات المنافسة.

↩️ The same XI that faced Newcastle 📋 pic.twitter.com/u8pTjQp0Le

— Wolves (@Wolves) September 21, 2024