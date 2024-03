آيت نوري يقود تشكيلة “البريميرليغ” لهذا الأسبوع

اختير الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الانجليزي الممتاز.

وأعلن اليوم الثلاثاء، الحساب الرسمي لمؤشر “سوفاسكور”. على منصة “إكس” عن تشكيلته المثالية للجولة الـ 28 من “البريميرليغ”. والتي عرفت تواجد مدافع الخضر، آيت نوري.

وكان آيت نوري، قد قاد ناديه وولفرهامبتون، لتحقيق فوز ثمين السبت الماضي، على الضيف فولهام بثنائية لهدف، في لقاء شهد تسجيل الدولي الجزائري، أول أهدافه هذا الموسم.

ومنح موقع “سوفاسكور” المختص في الإصحاء، مدافع “الولفز” تقييم 8.1/10، وهو أفضل تنقيط بين باقي مدافعي تشكيلة الأسبوع الانجليزية.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Team of the Week

Eight different sides see their players featured in our latest Premier League TOTW! 🤩

Given Heung-min Son led Tottenham to a dominant win over Aston Villa, it’s not surprising to see that he’s our Player of the Week. 🏅 pic.twitter.com/ANBGfvVtJZ

— Sofascore (@SofascoreINT) March 12, 2024