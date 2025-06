آيت نوري يندمج في تدريبات “المان سيتي”

التحق مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، بتدريبات ناديه الجديد، مانشستر سيتي الانجليزي، تحسبا للمشاركة في مونديال الأندية.

ويستعد آيت نوري، للبصم على أول ظهور له بألوان السيتي، بمناسبة “الموندياليتو”. المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين الـ 15 جوان والـ 13 جويلية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لـ”المان سيتي” أمس الجمعة، صورة لآيت نوري، من تدريبات الفريق. في إطار الاستعدادات الخاصة بمواجهة الوداد البيضاوي، الثلاثاء المُقبل في افتتاح لقاءات الفريق ضمن المحفل العالمي.

يُشار إلى أن آيت نوري، التحق بـ”السيتيزن” مطلع الأسبوع الماضي، قادما من وولفرهامبتون الانجليزي، بعقد يستمر إلى غاية 2030.

