أئمة بجاية: قطع الطريق للإحتجاج “حرام”

أجمع العديد من أئمة مساجد ولاية بجاية في خطبة الجمعة، على أن قطع الطريق من قبل المواطنين تصرف محرم شرعا.

وأفاد الائمة أن قطع الطريق إحتجاجا على الأوضاع ومعاناة المواطنين حرام ولا يجوز، كون ذلك مؤذي للناس ولعابري السبيل.

مستدلين بأحاديث الرسول الكريم و القرأن الكريم.

يأتي هذا بعد أن عرفت عدة مناطق في بجاية طيلة الأسبوع موجة كبيرة للاحتجاجات وغلق الطرق نجم عنها تعطل مصالح المواطنين.