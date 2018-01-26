أئمة بجاية: قطع الطريق للإحتجاج “حرام”

أجمع العديد من أئمة مساجد ولاية بجاية في خطبة الجمعة، على أن قطع الطريق من قبل المواطنين تصرف محرم شرعا.
وأفاد الائمة أن قطع الطريق إحتجاجا على الأوضاع ومعاناة المواطنين حرام ولا يجوز، كون ذلك مؤذي للناس ولعابري السبيل.
مستدلين بأحاديث الرسول الكريم و القرأن الكريم.
يأتي هذا بعد أن عرفت عدة مناطق في بجاية طيلة الأسبوع موجة كبيرة للاحتجاجات وغلق الطرق نجم عنها تعطل مصالح المواطنين.
التعليقات (1)
بارك الله فيكم اخواني الايمة من مدينة بجاية الله ينصركم ويحفضكم من كل سوى المنحرفين __ ولله العظيم مدينة بجاية اصبحت هي الاولة في قطع الطريق تقريب يوميا انا شخصيا كل ما اسافر الى بجاية اجد الطريق مقطوع وخاصة في مدينة تيشي –تعودوا على غلق الطريق _هل يعقل كانت بجاية هي الاولة مدينة سياحية واليوم _تراجعت فيها السياحة من السبب المنحرفين وقطاع الطروقات __ الله يحفظ سكان بجاية والسلام عليكم_