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أئمة بجاية: قطع الطريق للإحتجاج “حرام”

أخبار الجزائر
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أئمة بجاية: قطع الطريق للإحتجاج “حرام”
بقلم رابح.ص

أجمع العديد من أئمة مساجد ولاية بجاية في خطبة الجمعة، على أن قطع الطريق من قبل المواطنين تصرف محرم شرعا.

وأفاد الائمة أن قطع الطريق إحتجاجا على الأوضاع ومعاناة المواطنين حرام ولا يجوز، كون ذلك مؤذي للناس ولعابري السبيل.

مستدلين بأحاديث الرسول الكريم و القرأن الكريم.

يأتي هذا بعد أن عرفت عدة مناطق في بجاية طيلة الأسبوع موجة كبيرة للاحتجاجات وغلق الطرق نجم عنها تعطل مصالح المواطنين.

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التعليقات (1)

  • seif

    بارك الله فيكم اخواني الايمة من مدينة بجاية الله ينصركم ويحفضكم من كل سوى المنحرفين __ ولله العظيم مدينة بجاية اصبحت هي الاولة في قطع الطريق تقريب يوميا انا شخصيا كل ما اسافر الى بجاية اجد الطريق مقطوع وخاصة في مدينة تيشي –تعودوا على غلق الطريق _هل يعقل كانت بجاية هي الاولة مدينة سياحية واليوم _تراجعت فيها السياحة من السبب المنحرفين وقطاع الطروقات __ الله يحفظ سكان بجاية والسلام عليكم_

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