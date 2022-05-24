أبحروا في ظروف رهيبة.. إنقاذ قارب وعلى متنه 19 حراقا جزائريا بإسبانيا

ألقي القبض على ربان زورق صغير تم إنقاذه يوم الأربعاء في مياه جنوب مايوركا، والذي كان على متنه 19 شخصًا.

وألقت الشرطة الوطنية الاسبانية القبض على القبطان المزعوم لقارب تم إنقاذه الأربعاء الماضي عندما كان قادمًا من الجزائر. وعلى متنه 19 شخصًا من قبل Maritime Rescue.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى Colònia de San Jordi وتسليمهم إلى الحرس المدني.

وتم وضع ركاب القارب تحت تصرف الشرطة الوطنية، وهي سلطة الشرطة المختصة بشؤون الهجرة.

كما تم فتح ملفات العودة المقابلة لهؤلاء الأشخاص من قبل لواء الهجرة للدخول غير النظامي إلى الأراضي الإسبانية. وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي.

وفتح أعضاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير (UCRIF) التابعة للشرطة الوطنية تحقيقًا. لمحاولة معرفة ما إذا كانت هناك أي جريمة في هذا الدخول غير القانوني.

وتمكنوا من معرفة من كان الشخص الذي كان يدير القارب و وجه هذا النشاط غير المشروع.

كما تمكن العملاء من معرفة أن القارب غادر من بومرداس في الجزائر وأن الرحلة استغرقت 28 ساعة.

ودفع ركاب القارب ما معدله 1000 أورو. كما أن العديد من المسافرين اتخذوا دولًا أوروبية أخرى كوجهتهم، على الرغم من أن البعض أراد البقاء في مايوركا.

وأشارت ذات المصادر أن القارب لم يستوف الحد الأدنى من التدابير الأمنية. ولم يكن لديهم سترات نجاة أو أنظمة تحذير ولا حتى مشاعل.

وكان القبطان يسترشد بنظام GPS وبوصلة. كما كانت الفكرة هي الوصول إلى منطقة دي كابريرا وطلب المساعدة. على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى هدفهم وكادوا يفارقون الحياة وسط البحر لو لم يتم إنقاذهم.

وقد تم وضع صاحب القارب رهن الحبس الاحتياطي لارتكاب جرائم تفضيل الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية.

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