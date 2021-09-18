أبرز شخصيات “تايم” تأثيرا حول العالم لسنة 2021

نشرت مجلة “تايم” الأمريكية قائمتها الخاصة بأكثر مائة شخصية مؤثرة لعام 2021، من بينها وجوها اتخذت قرارات أو أدت أدوار يمكن أن تتردد أصدائها حول العالم.

وطبقًا لمجلة “تايم”، يجب الاعتراف بأن بايدن هو أول رئيس خلال فترة طويلة يحاول التصدي للأزمات الجوهرية التي تواجه الأمة.عندما أصبحت كامالا هاريس نائب الرئيس، اتخذت أمريكا خطوة عظيمة نحو المستقبل، حيث استيقظ الأطفال في أمريكا على فرص جديدة. ورأى الناس من حول العالم أمريكا من منظور جديد.

تحدثت مجلة “تايم” عن الرئيس الصيني شي جين بينج باعتباره محبا لبلاده وشعبه ، واالسياسي الأكثر تأثيرا في العالم اليوم.

من جهتها، كان نارندرا مودي ثالث رئيس وزراء للهند. وعندا انتخابه، اعتقد كثيرون أنه سينقل أخيرا البلاد من ماضيها الاشتراكي إلى مستقبل رأسمالي، وقد حقق بعض من ذلك.

من خلال المنشورات على الإنترنت والظهور الإعلامي، تمكن التوأم منى ومحمد الكرد، البالغان من العمر 23 عاماً، من تفعيل حملة عالمية.لوقف التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، وأصبح الناشطان مرآة للعالم تكشف ما يحدث في الحي الواقع في القدس الشرقية.

أسست المحامية الإيرانية لحقوق الإنسان نسرين ستوده جمعية حماية حقوق الطفل مع أصدقائها عام 1994. ودافعت من خلالها عن الأشخاص دون 18 عاما، الذين يواجهون أحكاما بالإعدام، وتمكنت من منع تنفيذ الحكم في كثير من الأحيان.

هذه ليست جميع الأسماء التي تضمنتها قائمة مجلة “تايم” للشخصيات الأكثر تأثيرا لعام 2021، بل كان هناك آخرين رموز مثل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل .

وتضمنت روادا مثل: المغنية الأمريكي بيلي إيليش، وعمالقة مثل لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بيلز، والرئيس التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك. ومن الفنانين، الممثلة البريطانية كيت وينسلت، ومبتكرين مثل مؤسس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك

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