أبطال مسلسل “بنت البلاد” ضيوف بلاطو “زابينغ رمضان” ..إعترافات مثيرة

إستضاف برنامج زابينغ رمضان سهرة اليوم نجوم وأبطال أبطال مسلسل “بنت البلاد” الذي تصدر التوندونس خلال الشهر الفضيل. كما نال إعجاب عدد كبير من الجزائريين حيث دخل هذا المسلسل الجزائري الدرامي “بنت البلاد“، في موسمه الثاني، بقوة في سباق الموسم الرمضاني الحالي.

وعبر بلاطو زابينغ رمضان كشف ابطال “بنت البلاد” كواليس المسلسل وكيف كانت أجواء العمل بينهم. كما تعرف الجمهور الجزائر على بعض خصوصيات نجوم المسلسل خاصة منهم أصحاب التجربة الاولى لهم .

وقالت أحلام قواسمي التي أدت دور عائشة زوجة سلام في المسلسل أنها طالبة في الإعلام أن مسلسل “بنت البلاد” اول تجربة لها في مجال السينمائي. وتابعت الممثلة أحلام ان البساطة وروح العمل لي خلا مسلسل ينجح. مؤكدة على أن المجموعة كانت كعائلة واحدة خلال التصوير كما ان المسلسل حقق نجاحا كبيرا. واضافت احلام أن تجربتها مع الحان وشباب فتحت لها العديد من الابواب.

بينما شيماء عطا الله والتي أدت دور ڨمرة في “بنت البلاد” الذي كان اول دور لها قالت ان نجاح المسلسل أعطاني محبة الناس. وفاجأ البرنامج شيماء بمكالمة هاتفية من والدتها وإخبارها.. توحشتك ورمضان سامط بلا بيك.

في حين قال نبيل شيالي بطل بنت البلاد أمير زوج روزا ان نجاح المسلسل هو البساطة وحكايات مقتبسة من واقع العائلة الجزائرية. وأن الإنتقادات يضحكوني عندما ألتقي بالمعحبين ويوجهون الي الإنتقادات حول دوري في المسلسل .. ونحب كي يقولولي نتصور معاك. وكشف نبيل ان الممثل “أروان” هو لي لمنا ولم شملنا حتى أصبحنا عائلة.

ولم يتمالك نبيل نفسه وأجهش بالبكاء عندما تذكر والده المتوفي وما قامت به امه المريضة لتربيتهم والمعاناة التي مرت حتى كبروا.

وكان للممثل نجيب بوساليم بطل بنت البلاد بدور سلام كنا عائلة واحدة وذلك هو سر نجاح المسلسل ودخوله البيوت الجزائرية لأنه يحاكي الواقع .

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لم يمر قرار قناة حنبعل التونسية توقيف بثسلسلة حب ملوك متضامنة بذلك مع قناة النهار مرور الكرام. حيث اعرب ضيوف بلاطو زابينغ رمضان عن إعجابهم لهذا الموف متعبرين إياه بالشجاع.

وقالت الممثلة مفيدة عداس الحمد لله لم تكن هناك جهة غاضبة من اخرى او هناك نزاع كاين تفاهم وتضامن. كما حيت مفيدة موقف قناة حنبعل والنهار على شجاعتهم.

بينما إعتبر الفنان يحىي طبيش أن ماقامت به قناة حنبعل التونسية خطوة تحسب لها من خلال مساندتها لقناة النهار. لأن العمل مشترك بينهما. وأضاف طبيش أن حنبعل لو كانت انانية كان بإمكانها ركوب الأمواج ومواصلة بث حلقات حب ملوك. وأشار طبيش ان هذه القناة تحلت بالمسؤولية والمهنية بقيام بتوقيف هذا العمل مع قناة النهار وإستئنافه معا.