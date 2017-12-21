“أبل” ترد على الإتهامات

أكدت شركة “أبل” الملعومات التي نشرتها وسائل إعلام أخيرا عن زيادة سرعة طرازات قديمة من هواتف آيفون، عند استبدال البطارية.

وقال مستخدمو هواتف آيفون قديمة إنهم لاحظوا زيادة سرعة أجهزتهم بشكل ملحوظ، بعدما تم استبدال البطارية.

وعززت هذه المزاعم شكوكا بشأن احتمال تعمد أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها لدفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.

وأكدت أبل بشكل مبدئي هذه الأخبار في تصريح أحد موظفيها وقال “هدفنا هو تقديم أفضل تجربة لعملائنا”.

وتابع “لا نتعمد إبطاء الأجهزة لنحث الناس على شراء أجهزتنا الجديدة. لكن الأجهزة القديمة باتت غير قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة.